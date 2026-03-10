Situația câinilor din adăpostul Uzunu, administrat de ASPA Ivets, a intrat într-o nouă etapă după o întâlnire care a avut loc la Consiliul Județean Giurgiu. Discuțiile dintre autorități și organizațiile pentru protecția animalelor au durat mai multe ore și s-au încheiat cu o decizie importantă: cei 246 de câini pot fi preluați de ONG-uri începând de miercuri, 11 martie 2026.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Decizia vine după o seară și o zi în care reprezentanții asociațiilor au stat în fața adăpostului din Uzunu pentru a atrage atenția asupra situației animalelor.

Ce se va întâmpla cu câinii din adăpost

Potrivit informațiilor comunicate de Asociația Sache Vet, cei 246 de câini vor fi plasați temporar pentru o perioadă de 45 de zile, pe baza unui mandat.

În acest interval există și o procedură legală care permite revendicarea câinilor de către proprietari, într-un termen de 30 de zile. Există însă temeri că mulți dintre acești câini nu vor mai fi revendicați.

Reprezentanții ONG-urilor spun că starea medicală a multor animale este îngrijorătoare, iar nivelul de degradare fizică indică faptul că acestea nu au beneficiat de îngrijirea necesară.

Rolul autorităților în acest caz

În timpul întâlnirii, reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu au transmis că instituția nu are în prezent instrumente sau competențe directe pentru a interveni concret în rezolvarea situației. Cu toate acestea, autoritățile au promis sprijin pentru demersurile juridice ale asociațiilor care vor prelua câinii.

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a avut o poziție considerată constructivă de către participanți și și-a exprimat disponibilitatea de colaborare în limitele atribuțiilor legale.

De asemenea, reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor (BPA) au anunțat că vor sprijini organizațiile implicate. Instituția a precizat că va contribui inclusiv la asigurarea unui perimetru de siguranță, după ce ONG-urile au reclamat presiuni și tentative de intimidare în timpul încercărilor de intervenție din ziua precedentă.

Apel către ONG-uri și adăposturi

Cea mai importantă veste rămâne faptul că operațiunea de salvare poate începe. Începând de miercuri, organizațiile cu adăposturi și resurse pot prelua câinii din Uzunu.

Asociațiile implicate fac apel la solidaritate și spun că este nevoie de un efort colectiv al societății civile pentru a salva aceste animale. Situația amintește de intervenția de amploare care a avut loc recent la Suraia, când mai multe ONG-uri au colaborat pentru a prelua câini aflați în dificultate.

Pentru mulți dintre câinii din Uzunu, următoarele zile pot face diferența dintre abandon și o nouă șansă la o viață decentă.