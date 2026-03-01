Compania aeriană australiană Virgin Australia a anunțat că își va extinde popularul serviciu „Pets in Cabin” dincolo de rutele de vacanță din Queensland, urmând să introducă zboruri pet-friendly (prietenoase cu animalele de companie) către Adelaide și Launceston după perioada Paștelui din 2026.

Decizia marchează trecerea programului din faza de testare într-o etapă permanentă, pe fondul unei cereri descrise de companie drept „extraordinare” din partea proprietarilor de câini și pisici care vor să își țină animalele aproape în timpul zborului, în loc să le transporte la cală, scrie The Traveler.

Zborurile pet-friendly depășesc faza de probă

Serviciul „Pets in Cabin” a fost lansat inițial în octombrie 2025, ca test limitat, pe rutele dintre Melbourne și stațiunile Gold Coast și Sunshine Coast. Programul trebuia să dureze aproximativ trei luni și jumătate, însă succesul neașteptat a determinat compania să îl prelungească până la 30 iunie 2026, în timp ce finalizează planurile pe termen lung.

Potrivit conducerii Virgin Australia, cererea ridicată a confirmat cercetările interne care arătau că mulți australieni ar zbura mai des dacă ar putea călători alături de animalele lor de companie. În prezent, compania a anunțat că serviciul va deveni o opțiune permanentă pe rutele interne eligibile, în funcție de aprobările aeroportuare.

Extinderea către Adelaide și Launceston va oferi proprietarilor de animale din Australia de Sud și Tasmania noi opțiuni pentru călătorii interne, în special pe rutele populare de agrement.

1000 de pasageri blănoși

Primul zbor „Pets in Cabin” a decolat din Melbourne către Gold Coast la mijlocul lunii octombrie 2025, marcând o premieră în aviația internă australiană. Până atunci, animalele de companie – cu excepția celor de asistență – erau transportate exclusiv la cală.

Răspunsul a fost rapid: peste 300 de câini și pisici au zburat în cabină doar în perioada sărbătorilor de Crăciun și a vacanței de vară. Compania estimează că va transporta al 1.000-lea animal de companie până la sfârșitul lunii februarie 2026, o bornă importantă pentru un program aflat în funcțiune de mai puțin de cinci luni.

Feedback-ul a fost, potrivit operatorului aerian, în mare parte pozitiv, inclusiv din partea pasagerilor fără animale, mulți descriind serviciul drept o „revoluție” pentru planificarea vacanțelor și a vizitelor în familie.

Cum funcționează serviciul „Pets in Cabin”

Programul este destinat câinilor și pisicilor de talie mică, care trebuie să încapă într-o cușcă moale, omologată, plasată sub scaunul din față. Dimensiunile maxime admise sunt 44 cm lungime, 26 cm lățime, 28 cm înălțime, greutate maximă combinată (animal + cușcă): 8 kg.

Animalele trebuie să rămână în cușcă pe toată durata zborului, iar fiecare cursă este limitată la patru animale de companie, așezate în locuri desemnate la geam, pe rânduri specifice, pentru a gestiona spațiul, siguranța și alergiile.

Compania precizează că aeronavele sunt dotate cu sisteme de filtrare HEPA, iar pasagerii cu alergii pot solicita locuri alternative fără costuri suplimentare.

Tariful pentru transportul unui animal pornește de la aproximativ 149 de dolari australieni per sector, iar rezervările trebuie efectuate prin centrul de contact al companiei pentru verificarea eligibilității și a documentației necesare.