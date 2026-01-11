Cât de mult poluează, de fapt, mâncarea câinilor: Studiul care arată că este mai periculoasă decât cea a oamenilor

Știm cu toții că mâncarea pe care noi o consumăm dăunează mediului înconjurător, însă suntem conștienți și de cât de periculoasă este și mâncarea pe care le-o dăm câinilor noștri?

Cât poluează mâncarea câinilor

Potrivit unui studiu al publicației theconversation.com, hrana consumată de câini poate fi chiar mai periculoasă decât cea consumată de stăpânii lor. Ca un exemplu, 40% din mâncarea pentru un câine cu o greutate de circa 20 de kilograme are un impact climatic mai mare decât dieta vegană a unui om.

Calculele pentru producția hranei pentru câini reflectă cât de mult afectează mediul carnea consumată de blănoșii noștri preferați. Acest proces contribuie cu aproximativ 0,9-1,3% la emisiile totale de gaze cu efect de seră ale Regatului Unit.

La nivel global, producerea unei hrane suficiente pentru toți câinii ar putea crea emisii echivalente cu 59-99% din cele provenite din arderea combustibilului pentru avioane în aviația comercială.

De asemenea, contează foarte mult tipul de carne folosită pentru hrana câinilor. Amprenta ecologică diferă în funcție de aceasta. De exemplu, carnea din piept de pui și pulpa de vită este consumată și de câini, dar și de oameni. Produsele din alte organe sau resturi vegetale sunt consumate mai des de animale, prețurile fiind și mult mai ieftine, dar și mai nutritive. Astfel, se atribuie o amprentă ecologică mai mare bucăților de carne superioare, decât subproduselor din carne.

Hrana uscată, umedă sau crudă: diferențe pentru mediu

În medie, alimentele umede, ca cele la conservă sau ambalate în tăvi de aluminiu, și alimentele crude au avut un efect negativ asupra mediului mai mare decât crochetele uscate.

Cercetările au scos la iveală faptul că, în ciuda greutății de a identifica componenta exactă de carne superioară și resturi dintr-un produs, concluzia este există anumite produse ce fac rău mediului, ceea ce înseamnă că acestea au o concentrație mai mare de carne de calitate.

Și deși mediului îi face o astfel de hrană, proprietarii de animale preferă să acorde o atenție mai sporită gusturilor și nevoilor prietenilor necuvântători decât planetei. Asta pentru că o dietă crudă și fără ingrediente naturale ar putea să nu fie benefice pentru mulți câini, ba chiar pot duce la dezechilibre hormonale și riscuri pentru sănătate.

Astfel, proprietarii de câini care vor să reducă amprenta ecologică a hranei pentru animalele de companie trebuie să știe că alegerea alimentelor fără cereale, umede sau crude poate duce la efecte negative asupra mediului mai mari în comparație cu hrana uscată standard. Cu toate acestea, indiferent de tipul de hrană ales, este de preferat alegerea alimentelor concepute din subproduse animale autentice sau proteine ​​vegetale, fără să concureze hrana din carne consumată de oameni.

