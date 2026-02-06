Cățel salvat din inundații, în Vâlcea. Pompierii l-au recuperat în ultimul moment (FOTO)

Un cățel a fost salvat din inundații de pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Bunești, din orașul Băile Govora, județul Vâlcea.

Cățel salvat din inundații, în Vâlcea

Animalul a fost surprins de viitură și a rămas blocat sub un pod, înconjurat de aluviuni și apă, potrivit vocea-valcii.ro. Din fericire, pompierii au intervenit la timp, înainte ca apa să crească și mai mult și să ăună viața animalului în pericol.

Intervenția pompierilor a fost una dificilă, date fiind condițiile, însă salvatorii au reușit să ajungă la animal în siguranță. Acesta a fost preluat cu bine din zona plină de apă. Din fericire, cățelul nu a suferit răni și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ulterior s-a aflat că acesta avea proprietar, revenind acasă la acesta. Stăpânul câinelui le-a mulțumit salvatorilor pentru profesionalismul și promptitudinea de care au dat dovadă în misiunea lor.

Recent, alți doi câini au fost salvați din apele lacului din parcul Dobroești. Personalul ASPA a fost solicitat să intervină în două cazuri urgente ale unor animale căzute în apă. Împreună cu pompierii din cadrul ISU, aceștia au ajuns cu bărcile la câini, recuperându-i. Ambii au fost duși la veterinar pentru investigații și tratamente.

