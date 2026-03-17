Marți, 17 martie, cazul Suraia a fost discutat oficial în cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Senat, în prezența parlamentarilor și a mai multor organizații non-guvernamentale active în domeniul protecției animalelor, transmite Asociația Sache Vet pe rețelele sociale, care a prezentat concluziile audierilor:

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

„Astăzi, în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Senat, cazul Suraia a fost discutat oficial, în prezența parlamentarilor și a mai multor ONG-uri din zona protecției animalelor. Ce a reieșit foarte clar: Parlamentarii au fost șocați de imaginile și informațiile prezentate despre adăpostul administrat de Daniel Lazăr. Există suspiciuni serioase de ucidere ilegală a câinilor și tratamente de o cruzime extremă”.

Punctul de vedere al ANSVSA

Un punct central al discuțiilor din Senat l-a constituit poziția Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), ai cărei reprezentanți au susținut, timp de aproximativ două ore, că instituția nu dispune de suficiente pârghii legale pentru a interveni eficient în astfel de situații. Mai mult, aceștia au afirmat că, în urma a 27 de controale și sesizări efectuate la Suraia, nu au fost identificate probleme majore. De asemenea, ANSVSA a invocat diferențe de interpretare juridică față de alte instituții, inclusiv Colegiul Medicilor Veterinari.

Colegiul Medicilor Veterinari susține că practica eutanasiei „la termen” în adăposturile private nu este legală. În același timp, instituții publice, inclusiv prefecturi, au emis opinii care contrazic interpretarea ANSVSA. Mai mult decât atât, dovezile din teren și mărturiile existente indică o realitate diferită de cea prezentată în cadrul comisiei.

Asociația Sache Vet trage un semnal de alarmă

Cazul Suraia nu este izolat, ci se adaugă unei liste de situații similare, precum Uzunu, Vaslui, Boldești-Scăeni, Târgu Jiu, Lancrăm. Toate aceste cazuri au un tipar comun: sesizările și controalele există, iar problemele sunt confirmate ulterior prin alte instituții sau în instanță.

„Și totuși, intervenția reală lipsește.

Directorul ANSVSA nu a oferit răspunsuri clare nici pe tema controlului substanțelor (ex: ketamină), nici pe tema responsabilității directe a DSV-urilor din teritoriu.

Concluzia de azi nu ține de emoție. Ține de fapte:

Instituțiile știau.

Au avut sesizări repetate.

Au avut competențe.

Și, în practică, sistemul a permis ca aceste lucruri să continue.

Mulțumim parlamentarilor care au deschis această discuție.

Așteptăm raportul comisiei și, mai ales, măsuri concrete.

Pentru că fără măsuri, toate aceste cazuri rămân doar audieri.”, a mai scris Asociația Sache Vet în mediul online.