Cum a ajuns o femeie să își transforme dragostea pentru animale în cariera de vis: „Mă simt cea mai norocoasă persoană din lume” (FOTO)

O tânără de 32 de ani din New York a ajuns să își transforme dragostea pentru animale în cariera de vis. Totul a început când era în facultate și se înconjura de câini, făcând voluntariat.

Isabel Klee a povestit pentru CNBC.com cum, între orele de engleză și cele de scriere, alerga până la adăpost. Învățatul și voluntariatul pentru câinii fără stăpân au ajutat-o să treacă mai ușor prin procesul de maturizare, păstrând-o motivată zi de zi.

Ulterior facultății, a fost ajutor pentru un fotograf canin. Timp de șapte ani a lucrat cu acesta atât în New York, cât și în țară și în străinătate. Chiar dacă nu câștiga foarte mulți bani, îi plăcea ceea ce făcea, cultivându-și cunoștințele despre câinii pe care deja îi iubea.

A fost concediată pe neașteptate, însă a decis rapid ce să facă în continuare cu viața ei. S-a mutat cu logodnicul său, Jacob, și cu câinele pe care l-au salvat, Simon. Să își îndeplinească visul a ajutat-o și faptul că noua casă avea o curte mare în spate, iar după ce a ținut mai mulți câini în plasament, a decis că este momentul să facă din pasiunea ei o afacere.

A început să posteze pe Instagram filmulețe cu Simon, unde deja adunase peste 50.000 de urmăritori. Isabel a continuat, fiind decisă să prezinte procesul de plasament pas cu pas astfel încât cei tentați să încerce să nu întâmpine dificultăți. Primul video prezenta povestea lui Ken, un cățel luat în plasament de Isabel și Jacob.

Cu un clip a ajuns virală

În scurt timp, videoclipul a adunat 257.00 de vizualizări, 27.000 de aprecieri și peste 500 de comentarii. Când a văzut ce impact a avut acest clip pe internet, Isabel a continuat: imagini cu Ken în timp ce i se face baie, jucându-se cu Simon sau alergând după baloane de săpun. Ultimul clip cu Ken a fost atunci când a fost adoptat de noua sa familie.

După experiența cu Ken, Isabel a decis să ia în plasament câini cu probleme medicale, așa cum și Simon a fost atunci când a fost adoptat. De atunci și până acum, cuplul a avut în plasament aproape 30 de animale. Toți au ajuns în cămine fericite, primind iubirea și îngrijirea pe care le merită. Isabel nu a reușit doar atât, ci a și strâns peste o jumătate de milion de dolari pentru organizații iubitoare de animale.

După toate aceste experiențe și colaborarea cu mari companii, Isabel a reușit să își îndeplinească visul: a scris o carte de memorii, intitulată „Câini, băieți și alte lucruri despre care am plâns”. Manuscrisul urmează să fie publicat în primăvară.

„Mă simt cea mai norocoasă persoană din lume. Mi-am construit o carieră făcând exact ce am visat: ajut câinii și spun povești. Am mai multă libertate, câștig mai mulți bani și am un impact mai mare”, a povestit Isabel.

