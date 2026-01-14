De ce taxa pe maidanezi nu rezolvă nimic. Tudor Tim Ionescu: „Nu pentru că suma e mică, ci pentru că este profund greșită”

Tudor Tim Ionescu, personalitate cunoscută public pentru iubirea lui pentru animale, consideră că taxa pe maidanezi nu rezolvă nimic. Acesta a făcut afirmații referitoare la noile dări impuse pentru locuitorii din Corbeanca în contextul numărului mare de câini fără stăpân din zona de lângă București.

Tudor Tim Ionescu explică de ce taxa pe maidanezi nu rezolvă nimic

Consiliul Local din Corbeanca a decis, la finalul anului 2025, că impună o taxă tuturor locuitorilor comunei pentru maidanezii din zonă. Suma nu este deloc mare, 25 de lei pentru fiecare gospodărie, însă ideea de a da bani pentru câinii fără stăpân, mai ales pentru cei care își țin animalele în casă și le îngrijesc, este revoltătoare. Primarul localității susține că banii colectați sunt necesari procesului de capturare și îngrijire a câinilor fără stăpân.

În acest context, Tim Ionescu a explicat cum stă treaba, de fapt, pe calcule și sume, cu banii de la bugetul local.

„Taxa pe maidanez nu rezolvă nimic. Nu pentru că suma e mică, ci pentru că este profund greșită. La Corbeanca, Consiliul Local a introdus o taxă de 25 lei/an/gospodărie, ceea ce înseamnă aproximativ 150.000 lei/an din cele ~6.000 de gospodării. O taxă plătită de toți, inclusiv de oamenii care sunt deja responsabili.

Statul nu a plătit vaccinurile, hrana sau tratamentele câinilor. Dar apare la final și spune: mai datorezi o taxă. Câinii de pe străzi nu apar din aer. Ei provin, în mare parte, din curțile oamenilor: câini nemicrocipați, nesterilizați, lăsați liberi sau abandonați”, își începe acesta postarea pe pagina sa de Facebook.

Locuitorii din Corbeanca nu vor să plătească

Potrivit datelor, amenda pentru nemicrocipare este cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, iar cea pentru nesterilizare este identică. Tim Ionescu susține că doar un singur caz sancționat cu suma maximă poate aduce 20.000 de lei la buget, iar 8 persoane ar produce un plus de 160.000 de lei.

„Mai mult decât toată suma estimată prin taxa colectivă. Ce ziceți de asta Primăria Corbeanca? Dacă adăugăm și sancțiunile pentru abandon, devine evident că problema nu este lipsa banilor, ci lipsa aplicării legii.

Cerem ca primăria să-și facă treaba din taxele pe care cetățenii le plătesc deja: aplicarea OUG 155/2001, verificarea microcipării și sterilizării, finanțarea sterilizărilor și sancționarea abandonului. Dacă acest model este acceptat într-o localitate, mâine va fi copiat și în altele”, mai scrie activistul pentru protecția animalelor.

Între timp, localnicii din Corbeanca refuză să plătească această nouă taxă, în condițiile în care restul dărilor s-au majorat deja.

