EXCLUSIV FOTO / Metoda surprinzătoare prin care un stăpân de pisici își ține animalele departe de bradul de Crăciun. Cum au reacționat Bibi și Wendy: „Soluția asta a calmat pe toată lumea. Acum pot să las bradul nesupravegheat fără să am emoții”

Bradul de Crăciun atrage pisicile datorită luminițelor sclipitoare, globurilor strălucitoare și crengilor groase de pin, care constituie un ascunziș excelent. Deși nu poți schimba instinctele pisicii, poți face bradul mai puțin atrăgător pentru felină prin măsuri de siguranță. La ce trucuri apelează un stăpân de pisici din București pentru ca bradul să reziste în „picioare”? Metoda lui face furori printre iubitorii de animale.

Trucuri care țin la distanță pisicile de bradul de Crăciun

Pisicile sunt inteligente, curioase și cu un apetit crescut pentru vânătoare, chiar și atunci când trăiesc exclusiv în interior. Bradul de Crăciun sunt pentru feline un punct înalt de observație, de unde își pot supraveghea teritoriul, dar și locul cu multe decorațiuni strălucitoare și suspendate, care imită prada.

Nu este o surpriză faptul că pisicile văd pomul de Crăciun ca pe un loc de joacă și se bucură să facă năzbâtii în jurul piesei centrale a sărbătorilor de iarnă. Cum le ții la distanță de brad, indiferent că este natural sau artificial?

Sfaturi pentru stăpânii de animale

În primul rând, asigură-te că pomul de Crăciun este bine fixat, pentru ca pisica să nu-l poată răsturna când încearcă să se urce în el. De asemenea, acoperă cu folie de aluminiu trunchiul bradului, mai ales dacă felina îl folosește ca stâlp de zgâriat.

Un alt truc este să așezi bradul de Crăciun departe de orice obiect pe care pisica își dorește să se cațere, cum ar fi mobilă, raft de cărți, uși. Cățăratul nu este singurul pericol legat de bradul de Crăciun care ispitește o pisică foarte curioasă. Ornamentele atârnate și fragile sunt, de asemenea, potențiale jucării în ochii pisicilor. Decorațiunile devin periculoase pentru animale, pentru că se pot lovi sau accidenta.

Indiferent de vârsta pisicii tale, evită beteala și panglicile lungi. Există riscul ca felina să le înghită, cauzându-i probleme grave, inclusiv blocaj intestinal și perforarea tractului intestinal.

Soluția lui Dan cu două pisici în apartament

Trucul suprem este amplasarea unor „țepi” în jurul bradului de Crăciun, total inofensivi pentru pisici, care le țin departe de orice tentație, fie ele decorațiuni, beteală sau instalație, susține Dan Radu, care deține două pisici – Bibi și Wendy.

„Am încercat tot felul de trucuri pentru ca pisicile să nu-mi dărâme bradul de Crăciun. Parcă o făceau intenționat – cum terminam de împodobit, cum se urcau în el și mi-l stricau. Așa că am amplasat țepi în jurul pomului, camuflați cu zăpadă artificială pentru un efect artistic, la care pisicile s-au uitat foarte reticente și temătoare. Din acel moment am știut că bradul va rezista sărbătorilor de iarnă. Mai încearcă să se strecoare printre ei, dar se sperie și fug în altă cameră. Sunt amuzante când fac asta, dar trebuia să fac ceva…erau în joc nervii mei”, ne-a declarat Dan Radu, „stăpân de pisici de când se știe”.

„De fiecare dată îmi spuneam că o să fiu mai atent, dar pisicile au un talent incredibil de a se urca în brad exact când nu eram prin preajmă. Nu cred că era răutate, ci pur și simplu curiozitate combinată cu chef de joacă. După multe încercări de a-mi securiza pomul, țepii funcționează cel mai bine.

Țepii din poză nu sunt periculoși deloc, dar pisicile mele îi percep ca pe o barieră. Ce mi se pare interesant este că nu au încercat să forțeze lucrurile. Au analizat situația, au stat pe loc, apoi au ales să se retragă. Mi-am dat seama atunci cât de mult gândesc pisicile înainte să acționeze.

Poate că problema nu era doar bradul, ci stresul din jurul sărbătorilor. Eu eram nervos, ele erau agitate. Soluția asta a calmat pe toată lumea. Acum pot să las bradul nesupravegheat fără să am emoții. Pot pleca de acasă sau dormi liniștit, știind că nu mă voi trezi cu globuri sparte pe jos. Recomand metoda tuturor celor care au pisici și vor să se bucure de sărbători fără nervi”, a mai precizat proprietarul lui Bibi și Wendy.