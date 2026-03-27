Prețurile pentru hrana, accesoriile și serviciile destinate animalelor de companie au continuat să crească în februarie 2026, iar estimările indică noi majorări în lunile următoare. Evoluția este influențată de tensiunile geopolitice și constrângerile logistice la nivel global, dar impactul cel mai vizibil se observă în Europa.

Europa: creșteri constante ale prețurilor

În Uniunea Europeană, indicele mediu al prețurilor de consum (CPI) pentru hrana și produsele destinate animalelor de companie a crescut cu 0,2% în februarie comparativ cu luna precedentă.

Datele Eurostat arată că Estonia și Letonia au înregistrat cele mai mari creșteri, de 4,9% și, respectiv, 2,8%. Aceste majorări urmează unor scăderi puternice din ianuarie, semn că prețurile se normalizează. La polul opus, Cipru (-1,7%) și Finlanda (-1,4%) au consemnat cele mai mari scăderi, notează GlobalPETS.

Serviciile veterinare și alte servicii pentru animale au avut o creștere mai accentuată, de 0,4%, cu Slovenia în frunte, unde prețurile au urcat cu 9% – aproape de trei ori mai mult decât în Slovacia (3,4%). Bulgaria a fost singura țară care a înregistrat o scădere a costurilor, de 0,3%.

Per ansamblu, economia europeană a înregistrat o creștere generală a indicelui prețurilor de consum de 0,6% în februarie, după scăderi la începutul anului, impulsionată de costuri mai mari pentru servicii, alimente, alcool, tutun și bunuri industriale non-energetice.

Regatul Unit: creșteri moderate

În Marea Britanie, prețurile produselor pentru animale de companie au urmat același ritm ușor ascendent ca în ianuarie, cu o creștere de 0,1%. În schimb, serviciile veterinare și alte servicii pentru animale au accelerat de la 0,1% în ianuarie la 0,6% în februarie.

Oficiul Național de Statistică (ONS) a inclus începând cu luna martie serviciile de îngrijire și cosmetică pentru animale în calculul oficial al inflației, având în vedere că reprezintă al doilea segment ca cheltuieli după controalele medicale. Alte produse monitorizate includ hrana pentru câini și pisici, gustările pentru animale, semințele pentru păsări sălbatice, lese și zgărzi, cuști, animale mici, vaccinuri anuale, taxe pentru pensiuni pentru câini și asigurări pentru animale.

Situația în alte regiuni

Statele Unite: toate categoriile au crescut, cu serviciile pentru animale în frunte (1,3% creștere lunară). Hrana și accesoriile au urcat cu 0,9%, iar prețurile serviciilor veterinare au avut cea mai mică creștere, 0,3%.

Canada: prețurile pentru hrana și accesoriile pentru animale au urcat cu 0,4%, revenind la trendul normal după o creștere mai mare în ianuarie. Inflația generală a crescut ușor, la 0,5%.

Brazilia: serviciile de igienă au avut cea mai mică majorare în februarie (0,02%), hrana pentru animale a crescut cu 0,6%, iar tratamentele veterinare cu 1,7%.

Prognoze pentru lunile următoare

Inflația pentru hrana și serviciile pentru animale este așteptată să continue să crească în următoarele luni. Tensiunile din Orientul Mijlociu și dependența Europei de importurile de gaze naturale lichefiate pot duce la noi creșteri ale prețurilor la energie, cu efecte directe asupra costurilor pentru produse și servicii pet.

Instituții financiare precum S&P Global și ING avertizează că aceste presiuni inflaționiste pot afecta economiile mari, inclusiv cele europene, și pot genera majorări semnificative ale costurilor pentru hrana ambalată și servicii pentru animale de companie.