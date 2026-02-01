Incendiu într-o gospodărie din județul Bacău. Nouă animale au murit, alte 10 au fost salvate în ultimul moment

O anexă gospodărească din localitatea Pârgăreşti a fost cuprinsă duminică de un incendiu în care au murit nouă porci, a anunţat ISU Bacău, transmite Agerpres.

Nouă animale moarte în incendiu

“În această dimineaţă, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (adăpost de animale) din comuna Pârgăreşti, sat Pârgăreşti. La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 60 mp, fără posibilitatea de propagare la alte construcţii”, a transmis ISU Bacău.

Potrivit sursei citate, în urma incendiului au ars plante furajere depozitate în adăpostul de animale. Din interiorul construcţiei au fost salvate 10 porcine, însă, nouă nu au mai putut fi salvate. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit.

