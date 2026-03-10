Elevii Colegiului „Aurel Vlaicu” din București au avut parte de o adevărată lecție de empatie, fiind aduși la adăpostul ASPA unde au interacționat cu câinii fără stăpâni.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Elevii au plimbat și au îngrijit câinii din adăpostul ASPA

Mai mulți liceeni au făcut recent o vizită la adăpostul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) din Bragadiru, unde au petrecut câteva ore alături de câinii mai puțin norocoși, dar gata de iubit și dornici de afecțiune.

Însoțiți de profesoara lor, copiii au avut ocazia să interacționeze direct cu animalele din adăpost. Tinerii au plimbat câinii, s-au jucat cu ei și le-au oferit atenția și mângâierile de care aceștia se bucură destul de rar, dar pe care și-o doresc constant.

„Dar nu a fost doar joacă — elevii au aflat direct nevoile reale ale câinilor din adăpost, au înțeles responsabilitatea față de animale și au fost impresionați de viața lor de zi cu zi. La final, au promis că vor reveni, aducând cu ei aceeași voie bună, entuziasm, dar și donații pentru căței.

Aceste vizite și momente ne arată cât de important este să implicăm tinerii în comunitate și să îi învățăm prin experiență directă ce înseamnă grija, empatia și responsabilitatea pentru animale. Sperăm ca aceste gesturi frumoase să devină o obișnuință și, în timp, să contribuie la o comunitate în care oamenii și animalele trăiesc în armonie”, se arată în postarea publicată de ASPA București pe pagina de Facebook.

Citește și: