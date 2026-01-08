Legea nouă care limitează numărul de animale de companie într-o locuință. Ce trebuie să facă proprietarii

O nouă lege va limita numărul de animale de companie ce pot trăi într-o locuință. Cine vrea să își păstreze totuși companionii, trebuie să se miște rapid și să înregistreze fiecare animal ce trăiește în imobil.

Legea care limitează numărul de animale într-o locuință

Noua ordonanță prevede, printre alte reglementări referitoare la deținerea de câini, numărul de patrupede adulte ce pot trăi într-o singură gospodărie. Regula a intrat în vigoare pe 7 ianuarie 2026 în The Dalles, Oregon .

Astfel, într-o locuință în care trăiește o singură persoană pot exista doar patru câini adulți. Dacă vorbim de mai mulți membri de familie într-o casă, numărul câinilor se reduce la doar doi. De asemenea, legea prevede minim o cățelușă pentru reproducere în fiecare reședință, indiferent de numărul de membri.

Ce trebuie să facă proprietarii pentru a-și păstra animalele

Proprietarii care au mai multe animale în gospodărie își pot păstra cățeii chiar și după intrare în vigoare a legii. Ei sunt obligați să notifice controlul animalelor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a noii reglementări, adică până pe data de 8 martie 2026.

Instituția poate elibera un certificat pentru fiecare câine conform specificațiilor ordonanței. Acest proces se aplică până la data de 1 iulie, fiind vorba despre o licență de deținere și după data de 7 ianuarie 2026.

