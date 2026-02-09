Penny, un Doberman Pinscher în vârstă de patru ani din Reseda, California, se retrage din lumea competițiilor canine după ce a câștigat titlul Best in Show la cea de-a 150-a ediție a Westminster Kennel Club Dog Show în februarie 2026.

Deținut de celebrul Andy Linton, Penny a intrat în istorie ca primul Doberman care obține această distincție de la ultima victorie a rasei în 1989, devenind astfel un adevărat simbol al excelenței canine, notează Pubity.

Retragerea din competiții și viitorul de câine terapie

Co-proprietara lui Penny, Theresa Connors-Chan, a declarat că temperamentul afectuos al Dobermanului se potrivește perfect cu noua sa etapă de viață, câine terapie. Penny va aduce bucurie și alinare persoanelor care au nevoie de sprijin emoțional, iar echipa sa speră ca ea să devină în viitor și mamă.

Dobermanul Penny – de la podium la inimile oamenilor

Succesul lui Penny la Westminster 2026 nu este doar o realizare pentru rasă, ci și un exemplu de dedicare și pasiune în competițiile canine. Acum, când se retrage din show-uri, Penny își continuă misiunea de a face oamenii fericiți, demonstrând că Dobermanii nu sunt doar câini de competiție, ci și companioni devotați și iubitori.