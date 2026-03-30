Poliţiştii gălăţeni au efectuat, luni, patru percheziţii domiciliare într-un dosar penal de delapidare şi fals intelectual, descinderile având loc inclusiv la Grădina Zoologică, vizat de anchetă fiind un angajat al instituţiei suspectat că ar fi sustras hrană pentru animale, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, transmite Agerpres.

Percheziții la Grădina Zoologică din Galați

Potrivit sursei citate, percheziţiile s-au desfăşurat în municipiul Galaţi şi în comuna Vânători, la sediul unei instituţii, la domiciliul unui angajat şi la sediul unei societăţi comerciale.

“Percheziţiile au fost desfăşurate la sediul unei instituţii, la domiciliul unuia dintre angajaţii acesteia, precum şi la sediul unei societăţi comerciale. În urma activităţilor, au fost descoperite şi ridicate înscrisuri şi documente justificative, relevante pentru scăderea din gestiunea stocurilor a unor bunuri. Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că un angajat al unei instituţii şi-ar fi însuşit diverse produse destinate hranei animalelor, iar pentru a-şi acoperi activitatea infracţională ar fi falsificat o serie de documente justificative privind gestiunea deţinută”, a transmis IPJ Galaţi.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi stabilirii răspunderii penale.