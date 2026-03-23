Un eveniment emoționant organizat de un adăpost din Pennsylvania a cucerit internetul, însă a scos la iveală și povestea lui Ed, singurul câine rămas neadoptat. În timp ce toți câinii din adăpost și-au putut alege singuri viitorii stăpâni, Ed a ales mai mulți, însă nimeni nu l-a vrut pe el.

Povestea tristă a lui Ed, singurul câine rămas neadoptat

Adăpostul Animal Protectors a organizat o sesiune specială de adopții în care regulile au fost inversate: oamenii au stat așezați într-un cerc, iar câinii au fost lăsați să interacționeze liber și să aleagă persoana cu care simt o conexiune, potrivit People.com.

Momentul a fost descris ca fiind unul plin de emoție, cu lacrimi și zâmbete, iar pentru mulți dintre participanți, alegerea a părut aproape „magică”. Unii câini și-au găsit imediat oamenii, iar poveștile lor au devenit rapid virale — precum cea a lui Ducky, care, după o lungă așteptare, a fost în sfârșit adoptat și descris drept „câinele de suflet” de noua lui familie.

Dar în mijlocul acestui val de finaluri fericite, un singur nume a rămas în urmă – Ed. Deși a atras atenția online încă din faza de test a evenimentului și a devenit rapid un mic „favorit” al publicului, Ed nu și-a găsit încă o familie.

Câinii din adăpost și-au putut alege singuri viitorii stăpâni

Ironic, câinele este descris de voluntari drept extrem de prietenos și afectuos, iubitor de oameni și dornic de atenție. În ciuda faptului că pare exact tipul de companion pe care mulți și l-ar dori, în ziua în care toți ceilalți câini din adăpost au plecat acasă cu noile familii, el a rămas fără un om al lui.

Organizatorii speră că Ed va fi adoptat în curând, mai ales după ce a devenit celebru. Aceștia au specificat pentru sursa citată și faptul că evenimentul nu a înlocuit procesul clasic de adopție. Toate alegerile au fost ulterior verificate pentru a se asigura că sunt potrivite pe termen lung. Chiar și așa, impactul emoțional a fost puternic și a demonstrat cât de importantă este conexiunea dintre oameni și animale.

