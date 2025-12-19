În luna faptelor bune, când se vorbește despre iubire de semeni, de empatie și de familie, soarta a lovit crunt câteva suflete nevinovate. Abia deschiseseră ochii și erau dornici să facă cunoștință cu lumea, dar viața lor a început cu stângul. Un monstru cu chip de om a decis că nu sunt suficient de buni încât să merite să rămână lângă mama lor, să se bucure de viață, înconjurați de iubire. Ba chiar să merite să trăiască. Așa că i-a dus pe un câmp de la marginea Capitalei, le-a legat piciorușele cu o sfoară și i-a lăsat să moară. De frig, de foame, de sete… Numai că destinul lor avea să fie altul.

Mașina salvatoare

Printr-un noroc parcă de Dumnezeu dat, unul dintre frați a reușit să se elibereze din prinsoare și a pornit după ajutor. Hazardul a făcut ca prin zonă să treacă un om cu suflet mare. Care nu a rămas indiferent la suferința puilor. A oprit mașina, i-a găsit și pe ceilalți și i-a luat pe toți. Din acel moment, aveau să fie salvați. Au ajuns pe mâinile medicului veterinar Beatrice Ilea, unde au fost îngrijiți corespunzător, au primit un loc cald în care să stea și mâncare după bunul plac.

Puii cu ochi de cristal așteaptă o minune

Toți cei 6 pui au fost deparazitați intern și urmează să fie vaccinați. Au 6 săptămâni, iar medicii au fost impresionați să observe că cei mai mulți au ochișorii de un albastru cristalin. Sunt extrem de veseli, au foarte multă iubire de oferit și așteaptă să fie adoptați de oameni buni, care să le devină familie. În prag de sărbători, poate cel mai frumos cadou pentru ei și pentru cei care caută iubire necondiționată este chiar o adopție. Poate schimba vieți și poate aduce fericire și bună dispoziție în orice casă.