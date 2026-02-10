Vrei să arăți dragoste animăluțului tău fără să cheltuiești o avere? Shauna Walsh, asistenta veterinară PDSA, împărtășește cinci sfaturi simple și accesibile pentru a avea grijă de prietenul tău necuvântător.

Cum să-ți răsfeți animăluțul fără să-ți golești portofelul

Petrece timp de calitate împreună

Timpul petrecut cu animalele de companie este neprețuit și aduce bucurie atât stăpânilor, cât și prietenilor lor blănoși. Conectarea prin joacă și atenție ajută la satisfacerea nevoilor sociale ale animalului, sprijină starea de bine și reduce riscul apariției comportamentelor problematice, cum ar fi cerșitul de atenție, pierderea poftei de mâncare sau chiar agresivitatea.

Timpul este gratuit, așa că folosește-l pentru a consolida legătura cu patrupedul tău. Poți să-l scoți la plimbările preferate sau să te joci cu el acasă. Animalele mici, precum hamsterii sau iepurii, se pot bucura de puzzle-uri și ascunzișuri care le stimulează mintea, notează Life Companion.

Îngrijirea la domiciliu – grooming simplu și eficient

Învățând să-ți periezi sau să-ți îngrijești animăluțul acasă, economisești bani și creezi momente de apropiere. Periatul regulat ajută la distribuirea uleiurilor naturale ale blănii și stimulează circulația. În timpul acestei rutine, poți verifica starea pielii, a blănii, a ghearelor și observa eventuale noduri sau excrescențe.

Tăierea sigură a ghearelor este ușor de învățat cu puțină răbdare și practică. Pentru tuns sau îndepărtat noduri mai complicate, este recomandat să apelezi la un groomer profesionist.

Cumpără în cantități mai mari

Achiziționarea hranei pentru animale în cantități mai mari poate fi mai avantajoasă din punct de vedere financiar, dacă verifici termenele de valabilitate și păstrezi corect hrana. Nutriția de calitate este esențială pentru sănătatea și bunăstarea animalului tău, sprijinind greutatea, energia, sănătatea musculară și starea generală.

Reține că gustările nu ar trebui să depășească 10% din caloriile zilnice. Poți folosi porții din hrana completă ca recompense, reducând cantitatea din hrana principală cu 10%.

Asigură-ți animăluțul

Chiar și cu cea mai bună îngrijire, animalele pot suferi accidente sau se pot îmbolnăvi, iar costurile veterinarilor pot fi mari. Asigurarea pentru animale poate fi un mic cost lunar care, în caz de nevoie, te poate salva de cheltuieli neașteptate.

Poți alege între o poliță pe viață sau una anuală, adaptată nevoilor și bugetului tău. În plus, asigurarea oferă liniște sufletească în momente stresante, știind că tratamentele necesare vor fi acoperite.

Joaca inteligentă – jucării prin rotație

Chiar și cu doar câteva jucării, le poți folosi alternativ pentru a menține joaca distractivă și interesantă, fără a cumpăra mereu altele noi. Jucăriile stimulează atât mintea, cât și corpul animalului, prevenind plictiseala și comportamentele distructive.

Schimbarea jucăriilor disponibile la intervale regulate menține joaca proaspătă și captivantă pentru animăluțul tău.