Transportul animalelor de companie în condiții de siguranță și respect față de bunăstarea acestora este o preocupare tot mai importantă pentru proprietarii de animale. În acest context, programul Bolt Pet face un pas semnificativ înainte, prin implicarea Asociației Chinologice Române (AChR) ca partener instituțional în formarea șoferilor dedicați acestui tip de transport.

Prima sesiune de pregătire Bolt Pet, cu sprijin instituțional

În data de 29 ianuarie 2026, AChR a participat la prima sesiune oficială de pregătire a șoferilor Bolt Pet, organizată la invitația Bolt România. Evenimentul a beneficiat de sprijinul platformei Totul pentru Animale și a fost găzduit de Ringstar Club Dresaj Canin, un spațiu dedicat educației și responsabilității în relația cu animalele.

Această colaborare marchează o abordare integrată a transportului pet-friendly, care îmbină aspectele juridice, practice și operaționale, oferind șoferilor instrumentele necesare pentru a gestiona corect situațiile reale întâlnite în trafic.

Ce au învățat șoferii Bolt Pet în cadrul sesiunii

Contribuția AChR s-a concentrat pe informarea practică și juridică a șoferilor, cu scopul de a asigura un transport sigur atât pentru animale, cât și pentru oameni. Printre temele abordate s-au numărat:

Definiția legală a animalului de companie , precum și delimitarea clară față de animalele sălbatice și animalele de rentă;

Statutul câinilor cu și fără stăpân , conform OUG 155/2001 , și modul în care această legislație se aplică în contextul transportului;

Protecția și bunăstarea animalelor , în baza Legii 205/2004 , cu accent pe obligațiile legale privind tratamentul adecvat al acestora;

Siguranța publică și regimul câinilor periculoși sau agresivi , reglementate de OUG 55/2002 ;

Drepturile și obligațiile șoferilor Bolt Pet , inclusiv dreptul de refuz justificat al unei curse atunci când nu sunt respectate condițiile legale sau de siguranță;

Exemple concrete și clarificări operaționale pentru situații reale , frecvent întâlnite în timpul curselor.

Un model de bună practică pentru transportul animalelor de companie

Implicarea Asociației Chinologice Române în pregătirea șoferilor Bolt Pet reprezintă un model de bună practică pentru serviciile de transport dedicate animalelor de companie din România. Prin educație, informare corectă și respectarea legislației, se creează un cadru mai sigur și mai prietenos pentru toți cei implicați: șoferi, proprietari și, mai ales, animale.

Inițiativele de acest tip demonstrează că transportul pet-friendly responsabil nu înseamnă doar acceptarea animalelor în mașină, ci și cunoașterea regulilor, asumarea responsabilității și grija reală pentru bunăstarea lor.