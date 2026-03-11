Operațiunea de salvare a câinilor din adăpostul de la Uzunu a început în cele din urmă, după ore de blocaje și dispute legate de accesul în incintă. Autoritățile statului, alături de ONG-uri de protecție a animalelor, au intrat în adăpost pentru a pune în aplicare ordinul de plasare emis pentru 246 de câini.

Primele animale au fost deja preluate. Potrivit informațiilor transmise de platforma Totul pentru Animale, aproximativ 30 de câini au fost ridicați în prima etapă a intervenției.

Intervenția a început după mai multe încercări de blocare

Accesul în adăpostul din Uzunu a fost mult timp contestat și îngreunat, iar intervenția a întârziat din cauza acestor blocaje. În final, reprezentanții instituțiilor statului și ai organizațiilor pentru protecția animalelor au reușit să intre în incintă pentru a începe preluarea câinilor.

Acțiunea are la bază un ordin de plasare emis pentru 246 de animale, document care permite autorităților să scoată câinii din adăpost și să îi transfere către asociații sau spații sigure.

Operațiune complexă, care poate dura ore

Salvarea tuturor câinilor nu se poate face într-un timp scurt. Intervenția presupune o logistică amplă:

echipe care să identifice și să captureze animalele în siguranță,

transport specializat,

locuri disponibile în adăposturi sau la asociațiile care s-au implicat în operațiune.

Din acest motiv, acțiunea de preluare a câinilor poate dura mai multe ore.

Este doar primul pas

Organizațiile de protecție a animalelor spun că intervenția de astăzi reprezintă doar o etapă dintr-un proces mai amplu. După relocarea celor 246 de câini pentru care există ordin de plasare, trebuie găsite soluții și pentru ceilalți câini aflați în adăpost.

Activistii subliniază că situații de acest tip nu ar trebui să mai existe și cer măsuri ferme pentru a preveni cazuri similare.

Apel către primăriile care au contracte cu adăpostul

Platforma Totul pentru Animale face din nou apel către primăriile care au contracte cu această entitate să le rezilieze imediat. Reprezentanții organizațiilor de protecție a animalelor consideră că autoritățile locale trebuie să verifice atent locurile în care ajung câinii fără stăpân și să se asigure că standardele de bunăstare sunt respectate.

Operațiunea de la Uzunu continuă, iar noi informații despre numărul câinilor salvați vor apărea pe măsură ce echipele finalizează intervenția.