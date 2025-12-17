Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Perioada sărbătorilor poate fi stresantă pentru patrupezi, din cauza stimulilor noi care apar. Casa este plină de decorațiuni, musafirii vin și pleacă, iar rutina animalului de companie este dată peste cap temporar. Află cum poți să-ți protejezi animalul în această perioadă a anului, potrivit DogsToday.

Lista obiectelor periculoase pentru animale

Cadourile de sub brad

Pentru câini, cadourile reprezintă propriile jucării de ronțăit. Dacă darurile conțin și bucăți de ciocolată, trebuie ținute departe de câine deoarece ciocolata poate cauza toxiinfecție alimentară sau blocaje intestinale. În cazul în care câinele a ronțăit un cadou care avea dulciuri în el, trebuie urmărite aceste simptome: stare de letargie, vomă și pierderea apetitului.

Luminițele de Crăciun

Deși plăcute la vedere, luminile de Crăciun pot fi periculoase pentru animale. Dacă sunt roase cablurile sau chiar becuri, câinele poate fi electrocutat sau să înghită părți din becuri. Astfel apar blocaje intestinale sau alte probleme mai grave.

Brazii naturali

Brazii naturali nu sunt toxici pentru câini, însă uleiul, seva și acele căzute pot irita interiorul gurii, lăbuțele sau stomacul. Acele provoacă blocaje intestinale sau dacă calcă pe ele, pot să intre în lăbuțe și să cauzeze infecție.

Beteala

Beteala este o decorațiune comună de sărbători, însă poate fi periculoasă pentru câini. Dacă este ronțăită, acele strălucitoare cauzează blocaje digestive, așa că stăpânii trebuie să acționeze rapid dacă observă unul dintre aceste simptome: vomă, diaree, refuzul mâncării sau oboseală excesivă.

Plante specifice Crăciunului

Crăciunițe, vâsc, cimilica, crinii sau iedera sunt toxice pentru câini. Dacă sunt înghițite, ele pot dăuna sistemului digestiv al câinelui și este nevoie de îngrijiri medicale de urgență în acest caz.

Mâncarea de Crăciun

Multe ingrediente folosite pentru a prepara masa de Crăciun sunt periculoase pentru animale. Printre acestea se numără: nuci, ciocolată, stafide, coacăze. Înainte de a-i strecura câinelui o gustare între felurile principale de mâncare, află dacă ingredientele sunt toxice pentru el.

