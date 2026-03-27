Industria pet tech face un nou pas important în îngrijirea animalelor și lansează în anul 2026 zgarda inteligentă care monitorizează starea de sănătate a patrupedului tău. Inovația a fost prezentată la Embedded World 2026, unul dintre cele mai importante evenimente tehnologice din lume.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Tehnologia care schimbă îngrijirea animalelor în 2026

Dispozitivul se bazează pe modulul MQ771-GL dezvoltat de Fibocom și promite să transforme modul în care proprietarii își urmăresc animalele, oferind date în timp real despre activitatea și starea lor de sănătate.

Noua tehnologie permite integrarea mai multor senzori într-un dispozitiv compact, capabil să analizeze nivelul de activitate și comportamentul animalului, tiparele de mișcare și reacții – inclusiv lătratul, ritmul cardiac și respirația și calitatea somnului. Scopul este detectarea timpurie a unor posibile probleme de sănătate, înainte ca acestea să devină vizibile pentru proprietari.

Unul dintre principalele avantaje ale noii generații de zgărzi inteligente este consumul redus de energie. Potrivit producătorilor, dispozitivul poate funcționa luni de zile fără încărcare, datorită tehnologiilor de economisire a bateriei, o îmbunătățire semnificativă față de modelele anterioare, după cum notează The Economic Times. În plus, zgarda beneficiază de conectivitate globală, ceea ce permite urmărirea animalelor indiferent de locație.

Lansarea noului dispozitiv vine pe fondul unei tendințe tot mai pregnante, anume dorința proprietarilor de animale de a căuta soluții bazate de noile tehnologii pentru a înțelege mai bine nevoile patrupedelor.

Astfel, dispozitivele inteligente nu mai sunt folosite doar pentru localizarea animalelor, ci devin instrumente complexe de monitorizare a stării de sănătate și a comportamentului, contribuind la o îngrijire personalizată.

