Autoritățile din capitala Venezuelei au introdus câini robot echipați cu inteligență artificială pentru patrularea spațiilor publice, într-un proiect-pilot care marchează o premieră în America Latină și ridică întrebări legate de securitate și supraveghere, scrie Euronews, transmite Mediafax.

Municipalitatea Chacao, una dintre cele mai dezvoltate zone din estul Caracasului, a lansat un program de securitate care include doi câini robot, denumiți „Turbo” și „Voltio”. Dispozitivele sunt echipate cu camere de înaltă rezoluție, senzori de mișcare și tehnologii de monitorizare în timp real, fiind capabile să transmită imagini direct către centrul de comandă al poliției, mai arată Euronews.

Autoritățile spun că aceștia vor patrula în special pe timpul nopții, în piețe și zone publice frecventate.

Tehnologia, în sprijinul poliției

Oficialii locali susțin că noile echipamente nu sunt menite să înlocuiască polițiștii. Ele doar oferă suport în activitățile de patrulare. Câinii robot pot detecta mișcări suspecte, pot monitoriza numerele de înmatriculare și pot ajuta la supravegherea zonelor sensibile. Ei pot contribui astfel la intervenții mai rapide ale forțelor de ordine. În plus, unele informații arată că aceste dispozitive pot funcționa continuu și pot include și senzori termici sau capacități de vedere nocturnă.

Chacao devine primul municipiu din America Latină care implementează câini robot în patrulele de securitate. Astfel, el se poziționează ca un test pentru tehnologii de tip „smart city”. Zona este una strategică. Aici se găsesc centre financiare, hoteluri și mall-uri importante, ceea ce o transformă într-un spațiu perfect pentru testarea unor soluții moderne de securitate urbană.

Întrebări privind supravegherea și confidențialitatea

Deși autoritățile prezintă proiectul ca pe un pas înainte în modernizarea securității, experții atrag atenția asupra posibilelor riscuri. Utilizarea unor sisteme autonome de supraveghere în spații publice poate ridica probleme legate de protecția datelor. De asemenea pot apărea erori de identificare sau abuzuri în utilizarea informațiilor colectate.

Pentru moment, nu au fost raportate incidente. Implementarea unor astfel de tehnologii este urmărită atent la nivel internațional, pe fondul dezbaterilor tot mai intense privind rolul inteligenței artificiale în securitatea publică.