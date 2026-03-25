Câteva sute de copii au sărbătorit miercuri, 25 martie, Ziua Poliției Române la Cetatea Oradea, unde au asistat și, pe alocuri, chiar participat la un adevărat spectacol, menit să le arate cât de complexă, dar și interesantă este munca polițiștilor, scrie ebihoreanul.

Câinii polițiști, vedetele evenimentelor de Ziua Poliției Române

Vizitatorii au fost captivați de câinii polițiști Izzy, Gun și Asad, care au demonstrat cum găsesc substanțe interzise sau obiecte suspecte. Din programul pregătit de polițiști, cele mai apreciate au fost demonstrațiile câinilor polițiști din cadrul Compartimentului Canin.

În aplauzele școlarilor și ale preșcolarilor, și-au făcut intrarea în scenă doi agenți canini K9: Gun, un ciobănesc german specializat în detectarea tutunului, coordonat de agent-șef Vasile Tirla. Cei doi au făcut echipă pentru a găsi substanțe interzise ascunse în cutii, și Asad, un ciobănesc belgian antrenat pentru identificarea substanțelor interzise, condus de agenta Larisa Gherle. Câinele a reușit, ca un adevărat expert în mirosuri, să găsească un obiect pe care chiar copiii l-au ascuns sub o mașină – de data aceasta, lucrul interzis era chiar jucăria sa preferată!

Intervenții speciale și exerciții pirotehnice

Programul a continuat cu un exercițiu de neutralizare a unui colet suspect, realizat cu ajutorul lui Izzy, o femelă de ciobănesc german specializată în detectarea explozibililor, coordonată de agentul-șef principal Florian Mitra, din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. Coletul cu explozibil a fost ulterior distrus în siguranță de către un pirotehnist printr-o explozie controlată, cu ajutorul unui dispozitiv numit disruptor.

Adopții emoționante la eveniment

Mai mult, pe parcursul evenimentului, doi căței prietenoși, aduși de la Adăpostul Grivei și disponibili pentru adopție, au reușit să-i impresioneze pe cei prezenți, astfel că amândoi au plecat acasă alături de familii iubitoare.

Câinii lup folosiți de polițiști pentru detectarea drogurilor și tehnica folosită de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) au reprezentat principalele puncte de interes pentru vizitatorii standurilor deschise în Piața Unirii, din Deva, miercuri, 25 martie, cu ocazia Zilei Poliției Române, notează Agerpres.

Porți deschise la Centrul Chinologic Sibiu

Pe de altă parte, Centrul Chinologic Sibiu și-a deschis porțile cu ocazia Zilei Poliției Române. Copiii și curioșii au putut admira câinii antrenați la Sibiu, în acțiune. După intonarea Imnului României, câinii au început să facă spectacol. Primii care au apărut în fața copiilor au fost puii de câine, care, după cum au transmis reprezentanții centrului, încep să fie instruiți după ce împlinesc două luni, transmite Turnul Sfatului.

„Ne aflăm împreună pentru a marca două momente cu o semnificație aparte, Ziua Poliției Române și Ziua Porților Deschise. Este pentru noi atât un prilej de sărbătoare, cât și o ocazie de a fi mai aproape de comunitate, de oamenii pentru care ne desfășurăm activitatea zi de zi, cu responsabilitate, onoare și credință în misiunea noastră. Prezența dumneavoastră aici ne onorează.

Centrul Chinologic este un loc în care rigoarea profesională se împletește zi de zi cu pasiunea, disciplina și spiritul de echipă. Aici se formează și se consolidează parteneriate speciale între polițisti și câinele de serviciu, parteneriate bazate pe încredere, loialitate, echilibru și antrenament susținut”, a precizat Ramona Bădescu, directoarea adjunctă a Centrului Chinologic Sibiu.

Demonstrații și la Miercurea-Ciuc

Ziua Poliției Române a fost sărbătorită, miercuri, și de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Harghita, în centrul municipiului Miercurea-Ciuc, alături de sute de copii, care au dorit să descopere ce înseamnă profesia de polițist, dincolo de intervenții sau situații de urgență, potrivit Agerpres.

Câini veterani în plină activitate

Nu au lipsit nici demonstrațiile câinilor polițiști, care au fost, ca de obicei, vedetele evenimentului. Unul dintre ei este Nero, un câine veteran, în vârstă de 10 ani, specializat în căutare și urmărire. Dresorul său, Pal Sandor, a vorbit cu emoție despre partenerul și cel mai bun colega al său: ‘A avut multe misiuni, este câine de căutare, de urmă. A găsit și persoane dispărute, a găsit și autorii unor furturi, a avut o activitatea profesională foarte bogată’.

După o carieră de succes, câinele Nero urmează să iasă la pensie și va rămâne alături de conductorul lui, unde îl așteaptă ‘recompense, joacă și liniște’.

Un alt patruped polițist prezent pe platoul din centrul municipiului Miercurea-Ciuc a fost Emma, un ciobănesc german de aproape doi ani, care se află în plină activitate. Specializată în detectarea stupefiantelor, patrupeda este plină de energie și mereu cu chef de joacă, dar foarte serioasă când are de îndeplinit misiuni. Conductorul său, Iulia Cojocaru, spune că relația cu Emma este una de prietenie și colaborare.

Tehnică, intervenții și interacțiune cu publicul din Deva

De asemenea, sute de copii și tineri de la școlile din Deva au venit să-i vadă pe polițiști, pe câini, să cunoască tehnica de luptă, mașinile de intervenție, iar pentru cei mai mari, oportunitățile pe care le oferă această meserie.

„Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Poliției Române, ne aflăm în mijlocul comunității. De această dată ne adresăm celor mai tineri membri ai comunității pentru că expunem o parte din tehnica specifică structurilor de intervenție. (…) Dorim să le prezentăm tinerilor interesați specificul activităților noastre polițienești, o parte din tehnica pe care o utilizăm în activitățile curente și, de ce nu, poate o parte dintre acești elevi ai unor unități de învățământ vor fi interesați să urmeze o carieră în Poliția Română”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, Bogdan Nițu.

Astfel, copiii și tinerii au putut interacționa cu doi dintre cei șase câini de serviciu ai IPJ Hunedoara, specializați în detectarea stupefiantelor, cum ar fi canabisul, heroina, hașișul sau cocaina. Patrupedele au parcurs un program de pregătire specifică, dar fac și antrenamente zilnice, au explicat polițiștii prezenți la stand.

Curiozitatea și-a spus cuvântul și în cazul ‘mascaților’ de la Acțiuni Speciale, vizitatorii dorind să afle cât de sigure sunt scuturile sau cât de puternice sunt armele pe care le folosesc polițiștii în misiunile lor.

Nu au lipsit nici dotările tehnice și autospecialele de intervenție ale IPJ Hunedoara, cum ar fi autolaboratorul criminalistic mobil destinat cercetării la fața locului, cu tehnica foto-video digitală, trusele specializate și echipamentele criminalistice specifice descoperirii tuturor tipurilor de categorii de urme existente în câmpul infracțional, autospecialele Serviciului Rutier și altele. Totodată, cu ocazia Zilei Poliției Române, 118 ofițeri și agenți de poliție au fost avansați la gradul profesional următor.