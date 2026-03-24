Dubai a lansat o inițiativă revoluționară menită să hrănească animalele fără stăpân din Emirate.

Stații inteligente pentru hrănire și monitorizare

Municipalitatea din Dubai va instala 12 stații Ehsan, echipate cu inteligență artificială, în locații strategice din oraș. Aceasta este prima inițiativă de acest fel din regiune și va putea identifica animalele fără stăpân, va colecta date relevante și va distribui hrana în mod corespunzător.

Inițiativa se va implementa în 10 parcuri publice din oraș, iar două stații suplimentare vor fi amplasate în facilități operate de Dubai Holding.

Tehnologia avansată va fi combinată cu parteneriate strategice pentru a sprijini gestionarea responsabilă a populației de animale fără stăpân, reducând totodată hrănirea aleatorie, care poate afecta aspectul și curățenia spațiilor publice.

Beneficiile pentru animale și comunitate

Reducerea hrănirii aleatorii susține principiile de bunăstare a animalelor printr-o abordare mai organizată și sustenabilă, notează TimeOut.

Dr. Naseem Mohammed Rafee, director interimar al Agenției pentru Mediu, Sănătate și Siguranță din cadrul Municipalității Dubai, a declarat:

„Lansarea stațiilor Ehsan pentru hrănirea animalelor fără stăpân, inclusiv a pisicilor, reflectă angajamentul Municipalității Dubai de a promova valori umane și civilizate, precum compasiunea și bunăstarea animalelor.

Această inițiativă sprijină, de asemenea, eforturile de a păstra echilibrul ecologic și de a avansa practicile sustenabile, consolidând poziția Dubaiului ca unul dintre cele mai atractive, progresiste și locuibile orașe din lume.

Prin aceste stații, Municipalitatea Dubai introduce o abordare inovatoare care combină hrănirea animalelor cu gestionarea eficientă a populației lor, reducând problemele generate de hrănirea aleatorie, ce pot afecta mediul, sănătatea publică și comunitatea.”

Stațiile Ehsan vor fi lansate inițial într-o fază pilot, în care Municipalitatea Dubai va testa și evalua eficiența inițiativei, înainte de a o extinde și dezvolta mai departe.