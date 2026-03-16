Un zbor special de repatriere din Emiratele Arabe Unite în Grecia, care urma să transporte circa 90 de greci și aproape 100 de animale de companie, a fost suspendat, după un atac cu drone lângă aeroportul din Dubai.

Zborul special de repatriere pentru cetățenii greci și animalele lor de companie din Emiratele Arabe Unite în Grecia a fost amânat în ultimul moment, lăsându-i pe călători într-o stare de nesiguranță. Mulți dintre ei s-au speriat la gândul că nu știu când vor ajunge acasă, în siguranță.

Zborul, organizat ca parte a Operațiunii „Arca”, urma să transporte înapoi în Grecia aproximativ 90 de cetățeni greci, împreună cu aproape 100 de animale de companie. Majoritatea călătorilor au refuzat să plece din Emirate fără animalele lor de companie, astfel că au așteptat apariția unei soluții potrivite pentru a putea călători împreună.

Potrivit rapoartelor și declarațiilor date de unii pasageri, aceștia au fost anunțați să se prezinte la aeroport la ora 11:00, astfel încât animalele să fie supuse unui control al documentelor. În timpul acestor proceduri, zborul a fost brusc anulat, provocând panică printre cei ce urmau să se îmbarce în avion.

Nu se știe când va fi următorul zbor

Un proprietar de animal de companie a declarat presei grecești că a fost informat despre anulare abia după ce se pregătise deja pentru plecare, potrivit greekcitytimes.com.

Informațiile inițiale sugerează că amânarea zborului are legătură cu un incident cu drone. Aparatele de zbor ar fi lovit un rezervor de combustibil din apropierea Aeroportului Internațional Dubai. Din această cauză, orarul zborurilor a fost modificat, însă nu se cunoaște încă noul program.

Operațiunea „Arca” a fost organizată special pentru a ajuta cetățenii greci blocați în Emiratele Arabe Unite să se întoarcă acasă cu animalele lor de companie, după ce mulți au spus că nu vor să plece fără ele.

Deocamdată, pasagerii rămân în Emiratele Arabe Unite în așteptarea unor instrucțiuni suplimentare.

Citește și: