O atracție inedită din China este parcul tematic dedicat pisicilor. Aici sute de feline salvate de pe stradă sau din adăposturi se plimbă libere printre oamenii veniți din toate colțurile țării și ale lumii să le viziteze.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Parcul tematic dedicat pisicilor care face furori în China

Cunoscut sub numele de Firefly Bay Cat Theme Park, spațiul devenit sanctuar se întinde pe aproximativ 30.000 de metri pătrați și găzduiește peste 600 de feline, multe dintre ele abandonate, rănite sau cu probleme de sănătate.

După ce sunt tratate și vaccinate, pisicile sunt lăsate să se plimbe libere în zonele special amenajate. Felinele pot interacționa cu vizitatorii în condiții sigure, fiind protejate de reprezentanții parcului tematic, după cum se observă și în imaginile publicate pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Canal 26 (@canal26ok)

Parcul funcționează atât ca atracție turistică, cât și ca centru de salvare și adopție. Banii proveniți din bilete și activități sunt folosiți pentru întreținerea animalelor, acoperind costurile cu hrana, tratamentele și îngrijirea zilnică.

Conceptul reprezintă un câștig atât pentru vizitatori, cât și pentru pisici. Multe dintre ele interacționează cu oamenii și primesc recompense sub formă de gustări. Unele însă, cele mai bătrâne sau bolnave, sunt îngrijite separat în zone speciale.

Parcul a fost deschis recent și a devenit rapid o atracție turistică, atrăgând mii de vizitatori încă din primele zile. Pe lângă experiența interactivă, locul oferă și posibilitatea adopției, iar zeci de pisici și-au găsit deja familii noi, potrivit China Daily.

Inițiativa este văzută ca un model inovator care combină protecția animalelor cu turismul, oferind o a doua șansă pisicilor fără stăpân și, în același timp, o experiență unică pentru oameni.

