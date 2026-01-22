Weekend dedicat iubitorilor de animale. Expoziție de păsări şi animale de companie la Sebeș / Intrarea este liberă

La Sebeș, județul Alba, are loc în weekend o nouă ediţie a expoziţiei de porumbei voiajori, de ornament, păsări şi animale de companie, eveniment la care participă peste 80 de crescători. Intrarea este liberă, scrie presa locală.

Primăria Municipiului Sebeș, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” și cu Asociația crescătorilor „Mühlbach 2008”, organizează, în weekendul 23-25 ianuarie 2026, o nouă ediție a expoziției de porumbei voiajori, de ornament, păsări și animale de companie. Deschiderea are loc vineri, la ora 12.00, locația fiind sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Expoziția poate fi vizitată până duminică, 25 ianuarie, ora 13.00.

Programul expoziției de porumbei voiajori, de ornament, păsări şi animale de companie

Vineri: ora 12.00 – ora 18.00;

Sâmbătă: ora 8.00 – ora 18.00;

Duminică: ora 8.00 – ora 13.00

Eveniment educativ

Recent, sute de copii, dar şi pasionaţi de creşterea păsărilor şi animalelor mici au vizitat expoziţia de profil găzduită de Colegiul C. D. Neniţescu din municipiul Baia Mare.

“Expoziţia noastră are o latură educativă, pe care o păstrăm de mulţi ani, şi vine în ajutorul copiilor din oraş, care nu au posibilitatea să meargă la o mică fermă rurală sau familia nu are bunici la ţară. Ne bucurăm pentru că de fiecare dată elevii sunt cei mai interesaţi de modul cum se cresc păsările, iepurii, bibilicile sau găinile. Pun foarte multe întrebări şi sunt curioşi să afle detalii despre viaţa acestora.

Unii dintre ei îşi amintesc că au vizionat filme documentare şi doresc să şi completeze informaţii şi întreabă dacă aceste mici animale sau păsări ar putea fi crescute şi în oraş.

Din păcate, oraşul nu oferă prea multe condiţii de creştere, poate doar pentru cei care locuiesc la casă părinţii ar putea încerca să susţină o asemenea pasiune adresată copiilor. Important e că pe toată durata şederii în expoziţie copiii se deconectează puţin de telefonul mobil, admiră exponatele, pun întrebări şi au curiozităţi, fac fotografii”, a transmis preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici “Creasta Cocoşului” Maramureş, Marius Stan, pentru Agerpres.

