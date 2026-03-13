La Centrul Chinologic din Sibiu a avut loc Ziua Porților deschise. Cu această ocazie, peste 130 de elevi și preșcolari au făcut cunoștință cu câinii de serviciu ai polițiștilor.

Ziua porților deschise la Centrul Chinologic Sibiu

Aproximativ 130 de copii și cadre didactice au participat la o zi specială dedicată cunoașterii activității câinilor de serviciu, în cadrul unei vizite organizate la Centrul Chinologic Sibiu. Elevii Colegiului Tehnic Cibinium și copiii de la Grădinița Forumului German au avut ocazia să descopere, într-un mod interactiv, cum se desfășoară activitatea instituției unde sunt pregătiți câinii folosiți de structurile de ordine publică.

Participanții au aflat mai multe despre rolul câinilor de serviciu, despre modul în care sunt antrenați și despre munca echipelor chinologice, totul într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, atât pentru cei mici, cât și pentru animale. Reprezentanții centrului le-au dezvăluit copiilor ce fac câinii în timpul antrenamentelor, dar și câtă disciplină, răbdare și dedicare sunt necesare pentru pregătirea patrupedelor.

Organizatorii spun că astfel de întâlniri sunt importante pentru apropierea instituției de comunitate.

„Ne bucurăm de fiecare dată când suntem mai aproape de comunitate și putem împărtăși din pasiunea, seriozitatea și dedicarea care definesc munca noastră”, au transmis reprezentanții Centrul Chinologic Sibiu într-o postare pe Facebook.

