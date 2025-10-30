Animalele de companie în sezonul rece. Cum le ferești de accidentări în lunile întunecate, sfaturi vitale pentru stăpânii de câini și pisici

Medicii veterinari îndeamnă proprietarii de animale să facă patru lucruri esențiale pentru a le proteja toamna și iarna, când nopțile sunt mai lungi și dorința să iasă afară e mare.

Sezonul rece are pericole pentru animalele de companie

Specialiștii de la Spitalul Veterinar de Urgență din Glasgow au împărtășit cele mai bune sfaturi pentru stăpânii de câini și pisici despre cum să-și protejeze animalele de companie în timpul lunilor de iarnă.

„Vremea rece și întunericul prelungit pot crea riscuri neașteptate pentru animalele de companie, mai ales pentru cele care ies zilnic la plimbare”, susține chirurgul veterinar Ana Marques, scrie The Mirror. „Câinii și pisicile devin mai greu de observat și, în același timp, mai vulnerabili la răniri, expunere la substanțe periculoase sau accidente”, potrivit expertei.

Ce recomandă medicii veterinari

Prima recomandare a medicilor veterinari este siguranța vizuală. Iarna, lumina redusă crește riscul ca animalele să fie lovite de mașini sau să se piardă, așa că este vital să „folosiți o lesă și un guler reflectorizant sau o vestă luminoasă”, recomandă Marques. „Este o măsură simplă care poate salva vieți”, a completat ea.

De asemenea, medicul veterinarul avertizează că animalele pot fi speriate de zgomotele de sezon, artificii, vânt puternic sau furtuni, pericole care le determină să fugă instinctiv.

Riscul la care se expun câinii și pisicile

Un alt risc major în lunile friguroase îl reprezintă produsele chimice folosite la întreținerea mașinilor și a drumurilor, în special antigelul, avertizează specialiștii: „Pisicile sunt adesea atrase de mirosul și gustul dulce al antigelului, însă chiar și o cantitate mică poate fi fatală”.

Substanța conține etilenglicol, un compus foarte toxic care afectează rinichii și sistemul nervos. Doctorii veterinari recomandă să păstrezi toate substanțele periculoase sigilate și depozitate în locuri inaccesibile și să te adresezi imediat unui specialist dacă suspectezi o intoxicație.

Ce trebuie să faci

Pe frig, pisicile vor căuta să se adăpostească în locuri calde unde să se adăpostească, cum ar fi sub capota mașinii, în garaj, șopron sau sub roți: „Verificați întotdeauna aceste spații înainte de a porni motorul sau de a închide ușa garajului”, explică medicii. O simplă bătaie în capota mașinii înainte de plecare previne o tragedie.

Cu toate că sarea topește gheața, poate irita labele sensibile ale animalelor: „Mulți proprietari uită că aceste substanțe pot provoca dureri, fisuri și chiar arsuri pe pernițele animalelor”.

În cazul în care nu ai cum să eviți zonele tratate cu sare, curăță labele cu o cârpă umedă după fiecare plimbare și aplică o cremă protectoare pentru hidratare.