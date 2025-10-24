Animalele pot fi dreptace sau stângace? Descoperirile surprinzătoare ale cercetătorilor: Ce lăbuță preferă câinii și pisicile și ce ne spune asta despre creierul lor

Studiile făcute pe cimpanzei au demonstrat că și animalele au o ”mână” dominantă, exact ca oamenii. Când mănâncă sau fac diverse sarcini, se folosesc de ”mâna” dreaptă sau stângă pentru a se desfășura.

Dreptaci, stângaci sau ambidextru?

Potrivit indianexpress.com, 90% dintre oameni sunt dreptaci, o preferință care este valabilă și în cazul animalelor. Câinii sau pisicile, spre exemplu, preferă să folosească lăbuțele din partea dreaptă sau stângă atunci când se deplasează, iar păsările se bazează pe unul dintre picioare atunci când stau pe loc.

The Catalan Institute of Human Palaeoecology and Social Evolution a coordonat un studiu pentru National Geographic în care a fost studiat comportamentul cimpanzeilor și mâna pe care o folosesc mai des în activitățile de zi cu zi. „Cimpanzeii par să aibă o preferință pentru partea dreaptă atunci când se hrănesc”, a precizat The Catalan Institute în studiul făcut în 2010.

În ceea ce privește papagalii, aceștia preferă să se sprijine de un anumit picior atunci când mănâncă sau se relaxează. Un procent de 70% dintre papagali sunt stângaci, conform unui studiu realizat de Universitatea din Queensland.

Câinii și pisicile au o lăbuță preferată

BBC Earth a notat că pisicile și câinile au și ele o lăbuță preferată, pe care o folosesc atunci când se hrănesc sau merg. Câinii masculi și motanii folosesc partea stângă, în timp ce cățelușele și pisicile preferă partea dreaptă. Oamenii de știință consideră că hormonii joacă un rol important în ceea ce privește aceste preferințe.

La fel ca la oameni, folosirea predominantă a mâinii drepte sau stângi arată cum lucrează cele două emisfere ale creierului în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor. Cercetătorii încă studiază pentru a înțelege complexitatea creierului uman, dar și a celui animal.

