Aducerea unui nou prieten necuvântător acasă este unul dintre cele mai frumoase momente din viață. Dar specialiștii în protecția consumatorului avertizează că escrocii profită de emoțiile noastre.

Potrivit Better Business Bureau (BBB), șocantul procent de 80% dintre anunțurile online pentru animale de companie ar putea fi false.

Iată cum te poți proteja de crescători falși și de alte escrocherii:

Fă o verificare a imaginilor

Dacă vezi un cățeluș, pisicuță sau alt animal adorabil într-un anunț online, încearcă un „reverse image search” pentru a vedea dacă poza a fost furată de pe un site legitim sau este doar o fotografie de stoc. Dacă aceeași imagine apare pe mai multe site-uri, e foarte probabil să fie o înșelătorie, notează abc7 news.

Întâlnește animalul înainte de a cumpăra

Cei care vor să devină părinți de animale ar trebui să cunoască personal animalul și, dacă se poate, să viziteze și locul unde acesta este crescut. Dacă crescătorul invocă scuze pentru a nu permite vizita, acesta este un semnal de alarmă.

Fii atent la modalitățile de plată

Federal Trade Commission (FTC) avertizează consumatorii să fie prudenți în privința modului în care li se cere să plătească. Escrocii adoră plata prin carduri cadou, criptomonede sau transferuri bancare.

Atenție la taxe ascunse

Dacă decizi să faci o tranzacție cu un crescător, fii atent la taxe neașteptate. Dacă brusc apare o taxă pentru transport sau licență, acesta este un semn că ești manipulat să plătești mai mult pentru un animal care poate nici nu există.

Adoptă un animal în nevoie

În loc să cumperi de la un crescător, ia în considerare să adopți un animal din adăpostul local sau de la o organizație de salvare. Vei salva o viață și vei evita riscul escrocheriilor online.