O nouă campanie de siguranță lansată în Marea Britanie aduce în prim-plan o problemă adesea ignorată în traficul rutier: folosirea hamurilor auto pentru câini care nu sunt testate sau sunt ineficiente în caz de accident.

Deși mulți proprietari de animale cred că își transportă câinii în siguranță, testele independente de impact arată o realitate îngrijorătoare – numeroase sisteme de prindere pentru câini cedează complet în timpul coliziunilor, punând în pericol atât animalele, cât și pasagerii umani.

O problemă reală de siguranță rutieră, prea puțin discutată

Campania a fost inițiată de Claire Harris, transportator profesionist de animale, cu peste 10 ani de experiență în domeniu. Scopul ei este de a crește gradul de conștientizare privind siguranța câinilor în mașină, dar și de a evidenția lipsurile actuale din standardele de testare și reglementare, notează Dogs Today.

În urma unor cercetări independente de tip crash-test, s-a demonstrat că multe hamuri auto pentru câini disponibile pe piață nu rezistă la impact, chiar și la viteze moderate. Cu toate acestea, ele continuă să fie comercializate și utilizate pe scară largă.

„Majoritatea proprietarilor de animale cred că fac ceea ce trebuie”, explică Harris. „Însă testele de impact independente arată că multe hamuri populare eșuează complet în caz de accident – câinele nu este doar rănit, ci poate deveni un adevărat pericol pentru șofer și pasageri.”

De ce sunt câinii neasigurați un pericol în caz de accident

Potrivit cercetărilor realizate de organizații precum Centre for Pet Safety din SUA, un câine neasigurat sau prins necorespunzător poate fi proiectat înainte cu o forță extrem de mare în timpul unei coliziuni.

Chiar și un câine de talie mică poate deveni un „proiectil” periculos, capabil să provoace:

răni grave lui însuși,

leziuni serioase șoferului sau pasagerilor,

distrugeri în interiorul vehiculului.

În ciuda acestor riscuri, nu există în prezent un standard de siguranță clar și aplicat pe scară largă care să evalueze impactul animalelor asupra ocupanților umani ai mașinii.

„Nu este despre vină, ci despre lipsa de informații”

Inițiatoarea campaniei subliniază că demersul nu își propune să îi învinovățească pe proprietarii de animale.

„Nu este vorba despre a da vina pe stăpânii de câini”, spune Harris. „Este vorba despre faptul că informațiile, reglementările și standardele produselor nu au ținut pasul cu realitatea – iar oamenii sunt puși în pericol zilnic, fără să știe.”

Mulți proprietari aleg hamuri auto pentru câini crezând că acestea oferă protecție, însă fără teste reale de impact, siguranța rămâne doar o presupunere.

O campanie pentru un ham auto mai sigur pentru câinii de talie mică

Lansată pe platforma GoFundMe, campania strânge fonduri pentru:

proiectarea și prototiparea unui ham auto sigur pentru câini sub 15 kg ,

realizarea de teste de impact independente ,

dezvoltarea unei platforme educaționale dedicate proprietarilor de animale și profesioniștilor din domeniu,

contribuția la baza necesară pentru viitoare standarde de siguranță în transportul animalelor de companie.

Claire Harris descrie proiectul nu ca pe o afacere, ci ca pe un punct de plecare colaborativ, menit să salveze vieți.

„Este vorba despre prevenție, educație și salvarea de vieți – atât umane, cât și animale. Dacă putem schimba modul în care oamenii privesc siguranța animalelor în mașină, putem preveni tragedii înainte să se întâmple.”