Câinii sunt membri importanți ai familiei, dar știai că hrana lor poate avea un impact semnificativ asupra mediului? Un studiu recent arată că dietele bogate în carne pentru câini pot genera mai multe emisii de carbon decât mesele stăpânilor lor.

Studiu despre hrana câinilor și amprenta lor de carbon

Cercetători de la Universitatea din Edinburgh și Universitatea din Exeter au analizat aproape 1.000 de produse de hrană pentru câini vândute în Marea Britanie. Studiul, publicat în Journal of Cleaner Production, a inclus:

526 hrană uscată pentru câini

114 hrană uscată fără cereale

7 hrană uscată pe bază de plante

197 hrană umedă

113 hrană umedă fără cereale

5 hrană umedă pe bază de plante

34 produse crude

Rezultatele au arătat că intensitatea emisiilor variază de până la 65 de ori între produse, iar hrana cu carne de calitate superioară are cel mai mare impact asupra mediului, notează Sustainability Online.

Carnea din hrana câinilor: mai multă carne = mai multă poluare

Ingredientele pentru hrana comercială a câinilor contribuie între 2,3% și 3,7% din emisiile totale de gaze cu efect de seră ale sistemului alimentar din Marea Britanie, sau între 0,9% și 1,3% din emisiile totale ale țării.

Deși studiul nu contestă necesitatea consumului de carne pentru câini, el recomandă ca stăpânii care vor să reducă impactul asupra mediului să fie atenți la etichete, în special la tipul și cantitatea de carne folosită.

„Trebuie să acordăm mai multă atenție impactului asupra mediului al hranei pentru animale de companie și să înțelegem mai bine lanțul de aprovizionare al ingredientelor,” notează cercetătorii.

Alegerea hranei pentru câini și impactul climatic

John Harvey, medic veterinar de la Royal (Dick) School of Veterinary Studies, declară: „Ca veterinar implicat în sustenabilitate, văd deseori stăpâni prinși între idealul câinilor ca ‘lupi carnivori’ și dorința de a reduce daunele asupra mediului. Cercetarea noastră arată cât de mare și variabil este impactul climatic al hranei pentru câini.”

El subliniază că hrana fără cereale, umedă sau crudă poate avea un impact mai mare decât hrana uscată standard. Industria ar trebui să folosească tipuri de carne care nu sunt consumate de oameni și să ofere etichete clare.

Aceste măsuri ajută la menținerea câinilor sănătoși, hrăniți corespunzător, dar cu o amprentă mai mică asupra planetei.

Sfaturi pentru stăpânii responsabili de câini

Verifică etichetele produselor de hrană pentru câini.

Alege carne cu impact mai mic asupra mediului (de exemplu, carne neutilizată de oameni).

Echilibrează dieta câinelui pentru a reduce emisiile de carbon, fără a compromite sănătatea animalului.

Informează-te despre hrana uscată, umedă sau crudă și impactul lor asupra mediului.

Prin alegeri conștiente, poți avea un câine sănătos și un „pawprint” mai mic asupra planetei!