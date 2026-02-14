Voluntarii care au vizitat adăpostul Vetmedan din Suraia, Vrancea, sunt profund afectați de condițiile în care se află câinii adăpostiți acolo. Printre aceștia se numără și Emma Stratulat, din cadrul organizației Save Our Paws, care a descris cu sinceritate experiența sa marcantă pe Facebook:

Mărturii cutremurătoare din adăpostul groazei din Suraia

„Astăzi am fost în fața adăpostului Vetmedan Suraia.

Și nu cred că o să uit vreodată ce am simțit astăzi.

E ceva ce te lovește direct în piept când vezi cum arată, de fapt, un sistem care ar trebui să protejeze, dar în realitate frânge vieți.

O liniște apăsătoare, o atmosferă în care simți că tot ce înseamnă viață e tratat ca o povară.

O lume care ar trebui să fie plină de grijă… dar e plină de indiferență.

Nu am cuvinte pentru golul pe care îl am acum în suflet.

Pentru oboseala aia care nu e fizică, ci emoțională, care te face să te întrebi dacă chiar mai există dreptate.

Pentru sentimentul ăla amar în care vezi că, atunci când un monstru iese la suprafață, tot noi suntem cei puși la zid, iar el rămâne protejat de hârtii, semnături și tăceri.

Am plecat spre Iași cu un nod în piept și cu senzația că trăiesc într-o lume în care empatia e opțională.

Și da… am luat doi câini cu mine.

Dar asta a fost doar ultima mișcare a zilei, nu cea mai importantă.

Important a fost ceea ce am văzut.

Și ce am simțit.

Și felul în care mi s-a rupt ceva în interior.

Nu știu ce urmează.

Dar știu că astăzi m-am întors acasă mai tristă, mai obosită și mai hotărâtă ca niciodată să nu tac.

Pentru ei. Pentru adevăr. Pentru viață”, a scris Emma Stratulat pe Facebook.

Câini maltratați și uciși în adăpostul Vetmedan

Aceasta declarație vine într-un context tensionat: mai multe organizații pentru drepturile animalelor au semnalat că peste 200 de câini ar fi în pericol din cauza condițiilor improprii de trai și a lipsei de îngrijire corespunzătoare. ONG-urile evidențiază că problemele adăpostului nu sunt doar punctuale, ci sistemice, iar autoritățile locale sunt chemate să intervină urgent.

Voluntarii care ajung la Vetmedan descriu un mediu apăsător, unde indiferența și lipsa resurselor fac ca fiecare zi să fie o luptă pentru supraviețuire a animalelor. Experiențele lor, precum cea a Emmei Stratulat, arată impactul emoțional devastator asupra celor care încearcă să facă o diferență, dar se confruntă cu obstacole birocratice și lipsa de sprijin.

Această situație evidențiază necesitatea unei schimbări urgente, nu doar pentru bunăstarea animalelor, ci și pentru a susține voluntarii care riscă mult emoțional și fizic pentru a le oferi o șansă la o viață mai bună.