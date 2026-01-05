Cățelușa Milka aduce fericire stăpânilor și completează viața „surorii” sale, Mucca. Povestea unei adopții care a împlinit o familie

Yng și Yang – așa ar putea fi descrise Milka și Mucca, două cățelușe adoptate la șase ani distanță una de alta. Mucca, mereu calmă și gânditoare, este complet opusul Milkăi, jucăușă și plină de energie. Stăpânii lor au împărtășit pentru ASPA povestea lor și au povestit cum au fost adoptate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Milka și Mucca, dovada vie că opusele se atrag

Teodor și Andreea, stăpânii cățelușelor, povestesc momentul în care au văzut-o pentru prima dată pe Milka. Atunci dorința de a o lua acasă a apărut instantaneu.

„Când am văzut-o pe Milka, ne-am și imaginat-o în casa noastră. Așa că am adoptat-o imediat. Acasă aveam deja una care-i semăna fizic, Mucca, adoptată acum șase ani; o fire leneșă, care adoră liniștea, drumurile lungi și concediile”, au povestit cei doi.

Cățelușa Milka a dovedit imediat că este o fire complet opusă față de Mucca. Cățelușa proaspăt adoptată este mereu în mișcare, „un ceasornic viu și trompetă”, așa cum o descrie stăpânul ei. Somnul din timpul nopții nu mai este neîntrerupt, iar papucii din casă au început să dispară rapid.

„Am început să socializăm cu vecinii, dar nu despre vreme, ci despre gălăgie. Am ajuns vedetele cartierului cu doi câini de talie serioasă, iar neîncrederea în noi s-a transformat treptat în încredere”, a mai povestit Teodor pentru ASPA.

În prima lună de conviețuire, Milka a dormit alături de stăpânii ei pentru a avea un sentiment de siguranță. La început, Mucca o ignora pe noua membră a familiei din cauza diferenței de personalitate. Milka adoră plimbările indiferent de vreme și vrea să exploreze cât mai multe locuri. În paralel, Mucca este liniștită și nu este mare fan al plimbărilor prin frig. Cu toate acestea, cele două se înțeleg de minune, spre marea bucurie a stăpânilor lor.

Ce schimbări a adus cățelușa Milka în viața stăpânilor

De aceste sărbători, Teodor și Andreea au rămas acasă, alături de Milka și Mucca. Un lucru pe care îl au în comun cele două cățelușe este că niciuna nu suportă petardele.

„Ambele se sperie de petarde, așa că ne-am pregătit din timp playlistul pentru relaxarea câinilor și am transformat baia în refugiu când a început „nebunia” afară. Au fost sărbători speciale, de Crăciun și Revelion, diferite, dar nu ni le-am mai putea imagina altfel”, au declarat stăpânii lor.

Deși casa este mai plină și gălăgioasă, Teodor și Andreea simt că Milka le-a umplut familia cu iubire.

Citește și: