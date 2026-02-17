STIRI

Petiție pentru viață: Medicii veterinari cer interzicerea eutanasierii câinilor sănătoși

Câine trist în spatele unui gard de sârmă Sursa foto: Caroline Klapper | Dreamstime.com

Un grup de medici veterinari din România a lansat o petiție adresată Guvernului și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin care solicită interzicerea eutanasierii câinilor care nu suferă de boli incurabile. Inițiativa vine în contextul actual al gestionării câinilor fără stăpân și urmărește modificarea legislației existente, respectiv OUG nr. 155/2001 și normele de aplicare (HG nr. 1059/2013).

De ce cer medicii veterinari această schimbare

Respectarea Codului de Deontologie Medicală Veterinară

Codul de Deontologie precizează clar că eutanasia poate fi aplicată doar în cazul animalelor bolnave incurabil, ca metodă de a le opri suferința. Practicarea ei ca metodă administrativă pentru gestionarea populației canine nu este justificată medical.

Obiectivele profesiei de medic veterinar

Legea 160/1998 stabilește că scopul profesiei este apărarea sănătății animalelor și protecția vieții, nu suprimarea acesteia din motive economice sau administrative.

Respectarea jurământului profesional

Medicii veterinari depun un jurământ solemn de a acționa cu responsabilitate, competență și devotament, promovând și apărarea sănătății animalelor. Obligarea lor să eutanasieze animale sănătoase contravine acestui jurământ și afectează demnitatea profesiei.

Eutanasia: ce spune legea

Potrivit art. 5 din OUG 155/2001, eutanasia este definită exclusiv pentru animalele bolnave incurabil, după un examen medical. Extinderea acestei practici la câini sănătoși reprezintă o abatere de la spiritul și litera legii.

Conformitatea cu normele europene

Organismele internaționale și normele europene consideră că uciderea nu este o soluție acceptată pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Legislația românească (Legea 60/2004) recomandă măsuri umane precum:

  • identificarea și înregistrarea permanentă a animalelor,
  • reducerea reproducerii neplanificate și promovarea sterilizării,
  • semnalarea animalelor fără stăpân autorităților competente.

Concluzie

România are responsabilitatea morală și legală de a gestiona câinii fără stăpân prin metode umane și sustenabile. Menținerea prevederilor care permit eutanasia câinilor sănătoși:

  • contravine deontologiei medical-veterinare,
  • încalcă jurământul profesional al medicilor veterinari,
  • afectează imaginea și prestigiul profesiei.

Prin urmare, medicii veterinari cer abrogarea dispozițiilor actuale și implementarea unor politici bazate pe sterilizare, identificare și responsabilizarea cetățenilor și instituțiilor.

Semnatarii petiției subliniază că viața fiecărui câine contează și că gestionarea populației canine trebuie făcută cu respect față de viață și suferință.

Petiția poate fi semnată AICI!

Sursa foto: Caroline Klapper | Dreamstime.com

