Situația câinilor fără stăpân din Gorj este incertă în prezent, în lipsa unui regulament care să aplice legea. Cu toate că există un cadrul legislativ reglementat la nivel național care să îi oblige pe deținătorii de animale de companie fără drept de montă să-și sterilizeze patrupedele, autoritățile locale din județ nu pot aplica legea fără un regulament. Iar hârtia este plimbată de mai bine de două luni de la o ședință la alta, fără să fie aprobată. Printre cei care se opun implementării regulamentului se numără și consilierul local Ioan Ruseț. În exclusivitate pentru Pets&Cats, acesta a transmis că ceea ce li se cere consilierilor este o premieră.

,,Este o situație în premieră. Pentru prima dată, un organ deliberativ este chemat să reglementeze doar obligații pentru cetățenii din unitatea administrativ-teritorială,” a spus Ioan Ruseț.

Inițiatorul proiectului susține însă că măsura este una necesară, pentru ca gorjenii să conștientizeze și obligațiile pe care le au în calitate de deținători de animale de companie.

„Acest regulament nu merge în prima fază să-i amendeze pe oameni, ci ne dorim o bază a noastră, pentru ca atunci când mergem în campanii gratuite, oamenii să înțeleagă și ce obligații au, dar și ce pot să pățească în cazul în care nu sterilizează câinii”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Luis Popa, consilier local în Gorj și inițiatorul proiectului.

Acesta a explicat că, în lipsa unor reglementări locale, autoritățile din județ se lovesc, în timpul campaniilor de sterilizare, de refuzul categoric al multor gorjeni, care nu vor să-și sterilizeze animalele, așa cum prevede legea.

Anul trecut, 650 de gorjeni au ajuns la spital mușcați de câinii fără stăpân

Necesitatea unui regulament care să le permită autorităților locale să aplice sancțiuni este cu atât mai mare, susțin unii reprezentanți ai Consiliului Județean, cu cât gorjenii sunt direct afectați de numărul mare de câini fără stăpân din județ. În 20205, 650 de persoane au ajuns la spital după ce au fost mușcate de câini fără stăpân.

„Cred că este obligatoriu să facem ceva în ceea ce privește câinii cu stăpân care sunt izvorul câinilor fără stăpân și acest regulament ni se pare un pas înainte semnificativ” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Gabriela Târsu, consilier local.

Regulamentul, preluat din Ilfov

Autoritățile locale din Gorj au colaborat la elaborarea acestui regulament cu autoritățile locale din județul Ilfov, acolo unde modelul funcționează cu succes. Numărul sterilizărilor și al microcipărilor este în continuă creștere, iar cel al animalelor fără stăpân, în scădere.

„Acest regulament l-am preluat de la colegii noștri de la Ilfov, unde a fost deja aprobat și se aplică, colegi care, din punct de vedere al gestionării câinilor cu și fără stăpân, pot fi un exemplu la nivel național,” a mai spus Luis Popa.