Pisici, câini și examene: Universitățile din SUA care spun DA animalelor de companie. Studenții își pot aduce prietenii blănoși în cămine

La unele colegii din SUA, ziua mutării în cămine include și… câini și pisici. La Eckerd College, o școală de arte liberale din Florida, animalele de companie pot locui în cămine, făcând viața în campus mai plăcută și mai puțin stresantă, notează abcNews.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Sophie Nocera, studentă în anul IV, spune că știe mai multe nume de animale decât pe cele ale colegilor săi:

„Când plimb câinele, aud adesea: ‘Oh, Doamne, salut, Zuko!’ Parcă eu nu mai exist.”

Beneficiile animalelor de companie pentru studenți

Mai multe universități permit animalele de companie în campus, de la MIT până la Stephens College. Compania patrupedelor ajută la reducerea stresului, anxietății și dorului de casă, dar și la conectarea studenților între ei.

Legea federală impune acceptarea animalelor de serviciu și de suport emoțional, însă tot mai multe școli permit și animalele de companie cu reguli specifice:

MIT: doar pisici, în număr limitat și în spații aprobate

Eckerd College: animale de familie după primul semestru, fără agresivitate sau venin

Povestea lui Zuko și impactul unui animal pe campus

Zuko, Border Collie-ul lui Sophie, a ajutat-o să cunoască oameni noi și i-a oferit sprijin emoțional:

„Indiferent ce se va întâmpla mâine, mă voi trezi și îl voi duce la parc să ne jucăm fetch, indiferent de specializarea mea.”

La Washington & Jefferson College, un cățeluș a ajutat o studentă din primul an să se integreze și să devină activă pe campus.

Reguli și responsabilități pentru căminele pet-friendly

Universitățile impun reguli stricte pentru animalele din cămine:

Sănătatea și vaccinarea obligatorie

Control în spațiile comune

Taxe pentru animale (ex. Stephens College: 220 $ pentru câini/pisici, 50 $ pentru animale în cuști, gratuit pentru pești)

Acordul colegului de cameră și asigurare de răspundere

Absolvire alături de patruped: un final emoționant

La Eckerd College, animalele de companie pot participa chiar și la ceremonia de absolvire, traversând scena alături de stăpânii lor:

„Animalele nu sunt pentru toată lumea, și e perfect în regulă. Dar pentru cei pentru care se potrivește, merită din plin,” spune Nocera.

Citește și:

Anxietatea la animale de companie: Cea mai mare temere a stăpânilor, arată un nou studiu

Au câinii nevoie de oameni ca să supraviețuiască? Adevărul s-ar putea să doară / Ce s-ar întâmpla cu animalele dacă omenirea ar dispărea de pe Pământ