Top 9 cele mai puternice rase de câini din lume. Giganții blânzi care îți pot deveni cei mai buni prieteni / Ghid complet pentru viitorii stăpâni

Când vorbim despre „cei mai puternici câini din lume”, nu ne referim doar la masa musculară sau la dimensiuni. Puterea unui câine se măsoară prin forța fizică, rezistența, curajul și abilitatea de a îndeplini sarcini solicitante.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce face un câine puternic?

„Cei mai puternici câini sunt cei din rasele mari și gigantice, crescute pentru muncă grea. Acești câini sunt musculoși și construiți pentru rezistență”, explică Rebecca MacMillan, medic veterinar cu experiență.

De-a lungul istoriei, câinii puternici au fost folosiți pentru:

pază și protecție (Rottweiler, Doberman);

tracțiune și transport (Malamut de Alaska, Saint Bernard);

vânătoare și protecția fermelor (Rhodesian Ridgeback, Ciobănesc German).

Astăzi, aceste rase sunt la fel de impresionante, dar și animale de companie potrivite dacă proprietarii lor le oferă antrenamentul și atenția necesare, relatează Petsradar.

Rottweiler

Moștenitor al Mastiffilor armatei romane, Rottweiler-ul este o combinație de forță brută și afecțiune. Poate ajunge până la 60 kg, cu un corp musculos și impunător.

Rol tradițional: pază și protecție

Exercițiu necesar: 2 ore pe zi

Personalitate: calm, curajos, dar jucăuș în familie

Malamut de Alaska

Unul dintre cei mai vechi câini de sanie, Malamutul de Alaska a fost crescut pentru a trage greutăți mari în condiții extreme. Puterea sa este remarcabilă, chiar și comparată cu alte rase nordice.

Greutate: până la 36 kg

Abilități: rezistență incredibilă, forță musculară

Personalitate: afectuos, prietenos, dar are nevoie de mult exercițiu și socializare

Saint Bernard

Celebru pentru salvările dramatice din Alpi, Saint Bernard poate ajunge până la 83 kg. Deși dimensiunile lui sunt impresionante, este un câine blând, protector și excelent cu copiii.

Rol tradițional: salvare montană

Exercițiu necesar: minimum 1 oră/zi

Personalitate: inteligent, loial, prietenos

Rhodesian Ridgeback

Crescut în Africa de Sud pentru a urmări lei și alte animale mari, Rhodesian Ridgeback este un câine atletic, puternic și curajos. Dunga distinctivă de pe spate îi conferă un aspect unic.

Greutate: până la 36 kg

Exercițiu necesar: peste 2 ore/zi

Personalitate: independent, loial, dar cu instinct puternic de pradă

Marele Danez

Elegant și imens, Marele Danez este mai înalt decât majoritatea oamenilor atunci când se ridică pe picioarele din spate. Cu o greutate de până la 79 kg, este impunător, dar în același timp dulce și protector.

Origine: câine de vânătoare de mistreți

Exercițiu necesar: 2 ore/zi

Personalitate: afectuos, protector, dar necesită dresaj timpuriu

Ciobănesc german

Unul dintre cei mai capricioși câini din lume, Ciobănescul german excelează în poliție, armată, căutare și salvare sau ca animal de asistență. Este un câine curajos și extrem de inteligent.

Roluri actuale: poliție, armată, salvare, ghid pentru nevăzători

Exercițiu necesar: cel puțin 2 ore/zi

Personalitate: loial, protector, inteligent

Newfoundland (Terranova)

Acești câini uriași sunt adevărați salvatori din apă. De-a lungul timpului, au tras plase, au scos bușteni și au salvat oameni de la înec.

Greutate: peste 60 kg

Rol tradițional: câine de apă și de muncă

Personalitate: blând, protector, adaptabil

Buldog englez

Inițial crescuți pentru lupte, Buldogii englezi au devenit câini de familie loiali și afectuoși. Musculoși și cu maxilare puternice, sunt curajoși și rezistenți.

Greutate: 18-25 kg

Exercițiu necesar: 1 oră/zi (atenție la căldură!)

Personalitate: prietenos, calm, curajos

Doberman Pinscher

Creat special pentru pază și protecție, Dobermanul este inteligent, rapid și musculos. E foarte apreciat atât ca animal de companie, cât și ca animal de serviciu.

Greutate: până la 45 kg

Origine: selecție din mai multe rase de lucru

Personalitate: inteligent, energic, loial

Ce trebuie să știi înainte de a adopta un câine puternic

Deși aceste rase sunt impresionante, ele nu sunt potrivite pentru toată lumea.

Dresajul este necesar – un câine de 70 kg fără disciplină poate fi periculos.

Exercițiile fizice nu sunt opționale – majoritatea au nevoie de 1–2 ore de activitate zilnică.

Consecvența contează – regulile trebuie aplicate mereu, altfel câinele devine confuz.

Ajutor specializat – un dresor profesionist poate face diferența în cazul problemelor de comportament.

„Stăpânii ar trebui să utilizeze tehnici de dresaj cu întărire pozitivă. Prin recompensarea comportamentului bun, câinele va învăța mai repede și va dezvolta o relație solidă cu proprietarul său”, recomandă dr. MacMillan.